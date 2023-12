Hier freut sich jeder Chengdu Putian Telecommunications Cable-Anleger!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Chengdu Siwi Science And-Aktie eine Rendite von -25,27 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommunikationsausrüstung"-Branche von -13,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie mit 11,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chengdu Siwi Science And-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,77 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,88 HKD liegt somit deutlich darüber (Unterschied +14,29 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,72 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+22,22 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Chengdu Siwi Science And-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Chengdu Siwi Science And als unterbewertet, da das KGV mit 7,93 insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 53,8 im Segment "Kommunikationsausrüstung". Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Analysen die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 5,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (5,49) in der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Chengdu Siwi Science And-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.