Hier freut sich jeder Cewe Stiftung-Anleger!

Der Aktienkurs von Cewe Stiftung verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,87 Prozent, was im Vergleich zum Sektor "Industrie" eine Überrendite von 6,91 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt bei -0,41 Prozent, wobei Cewe Stiftung aktuell um 12,28 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cewe Stiftung mit 2,32 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,07 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Cewe Stiftung-Aktie bei 93,94 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 102 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von 8,58 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie mit "Gut" bewertet. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 101,6 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 102 EUR liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Cewe Stiftung als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,33 insgesamt 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 43,3. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".