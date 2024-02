Hier freut sich jeder Capgemini-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Der Aktienkurs von Capgemini hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 59,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt, was bedeutet, dass Capgemini im Branchenvergleich eine Outperformance von +59,02 Prozent erreicht hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, und Capgemini übertraf diesen Wert um 59,02 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird der Firma in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Stimmung rund um Capgemini in sozialen Medien positiv bewertet. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Betrachtung das Rating "Gut". Allerdings wurde diese Analyse auch durch die Bewertung von Handelssignalen ergänzt, wobei sechs Signale als "Schlecht" und zwei als "Gut" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass Capgemini hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capgemini-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 177,06 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 217,7 EUR, was einem Unterschied von +22,95 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (199,21 EUR) liegt mit einem Schlusskurs darüber (+9,28 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Capgemini-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich, dass die Diskussionen rund um Capgemini langfristig unterdurchschnittlich aktiv waren, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.