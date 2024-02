Hier freut sich jeder Canon-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Canon-Aktie wird von Experten positiv bewertet, insbesondere im Hinblick auf ihre Dividendenpolitik, technische Analyse und fundamentale Bewertung. Mit einer Dividendenrendite von 3,81 Prozent liegt sie 1,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Canon bei 3420,65 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 4080 JPY erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz von +19,28 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Auch im Vergleich zum GD50, der bei 3451,35 JPY liegt, schneidet die Aktie mit einem Abstand von +18,21 Prozent positiv ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 13,77 ist Canon deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 36, was zu einer Unterbewertung von 62 Prozent führt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei negative Themen an acht Tagen überwogen. Allerdings gab es auch positive Diskussionen, insbesondere in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt.

Insgesamt erhält die Canon-Aktie aufgrund ihrer Dividendenpolitik, technischen Analyse, fundamentale Bewertung und Anleger-Sentiments eine positive Bewertung von Experten.