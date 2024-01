Hier freut sich jeder Canny Elevator-Anleger!

Canny Elevator schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Maschinenbranche. Der Unterschied beträgt 1,61 Prozentpunkte, was einer Dividendenrendite von 3,1 % im Vergleich zu 1,49 % beim Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canny Elevator liegt mit einem Wert von 14,36 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, der bei 0 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien kann sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Canny Elevator auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Canny Elevator diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

Um das langfristige Stimmungsbild rund um Canny Elevator zu bewerten, haben wir sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canny Elevator war ebenfalls positiv, was das Gesamtbild der Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" einstuft.