Hier freut sich jeder Canadian Western Bank-Anleger!

Die Canadian Western Bank wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,75, was 4 Prozent unter dem Branchen-KGV von 9,09 liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Canadian Western Bank neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 31,6 und der RSI25 bei 35,06, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 7 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33,55 CAD, was eine potenzielle Steigerung um 6,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (31,38 CAD) bedeutet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Canadian Western Bank in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.