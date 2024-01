Hier freut sich jeder British American Tobacco-Anleger!

Das Unternehmen British American Tobacco wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei 5,89 liegt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zur Branche "Tabak" deutlich unterbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 25,05 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Des Weiteren wird das Sentiment und Buzz um das Unternehmen betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie relativ niedrig ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit eine positive Entwicklung gezeigt, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 9,16 Prozent, was 5,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält British American Tobacco eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion teilweise von positiven, teilweise von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen war verstärkt positive Kommunikation über das Unternehmen zu verzeichnen. Aufgrund statistischer Auswertungen wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also, dass die Aktie von British American Tobacco in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei insgesamt eine neutrale Einschätzung vorliegt.