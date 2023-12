Hier freut sich jeder Bper Banca-Anleger!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Bper Banca-Aktie eine Rendite von 64,85 Prozent erzielt, was mehr als 65 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft die Bper Banca-Aktie mit 64,85 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bper Banca-Aktie 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche durchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bper Banca-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,81 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,067 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +9,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (3,22 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,75 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bper Banca-Aktie aus charttechnischer Sicht somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für die Bper Banca-Aktie in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in der Kategorie "Sentiment und Buzz". Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.