Hier freut sich jeder Bolt Biotherapeutics-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Bolt Biotherapeutics als neutral eingestuft. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Bolt Biotherapeutics ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26,09, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,11, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz lässt sich anhand unserer Analyse erkennen, dass die Stimmung für Bolt Biotherapeutics in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, deutet auf ein abnehmendes Interesse hin. In den letzten vier Wochen wurde eine verringerte Aktivität gemessen, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Im vergangenen Jahr erhielt Bolt Biotherapeutics insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 5,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 428,85 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Bolt Biotherapeutics in diesem Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Bolt Biotherapeutics bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.