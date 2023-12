Hier freut sich jeder Blue Foundry Bancorp-Anleger!

Die Blue Foundry-Aktie hat in der technischen Analyse sowohl positive als auch negative Signale erhalten. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 9,28 USD, was der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt. Der Aktienkurs ging mit 9,98 USD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +7,54 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 8,49 USD, was einer Differenz von +17,55 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Blue Foundry-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 14,44) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 25,14) überverkauft ist. Beide Werte erhalten daher ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten eine insgesamt neutrale Einschätzung für die Blue Foundry abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9,5 USD, was einer Entwicklung von -4,81 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über Blue Foundry, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtbild führt.