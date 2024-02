Hier freut sich jeder BlackRock Capital Investment-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Aktienkurs von Blackrock Capital Investment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite jedoch 151524,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Kapitalmärkte beträgt 410149,45 Prozent, wobei Blackrock Capital Investment aktuell 410136,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive Einschätzung und keine negativen Einschätzungen für Blackrock Capital Investment abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,25 USD, was einer potenziellen Steigerung um 12,73 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Blackrock Capital Investment, wobei an sieben Tagen positive Themen vorherrschten und an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,86 liegt, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,29 entspricht. Dies führt zu einer grundlegenden "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Blackrock Capital Investment.