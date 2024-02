Hier freut sich jeder Best Buy-Anleger!

Best Gut schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Mit einer Differenz von 1,54 Prozentpunkten (4,96 % gegenüber 3,42 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Best Gut ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da 10 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Best Gut liegt bei 79,8 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 4,38 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Die technische Analyse der Best Gut-Aktie ergibt ein "Neutral"-Signal, basierend auf der charttechnischen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Best Gut, wobei die Dividendenpolitik positiv hervorgehoben wird, während die Anlegerstimmung und die technische Analyse eher negativ ausfallen.