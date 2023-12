Hier freut sich jeder Belvoir Lettings-Anleger!

Die Belvoir-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 218,69 GBP für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 260 GBP, was einem Unterschied von +18,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 244,53 GBP wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt lag (+6,33 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält Belvoir daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Belvoir besonders positiv diskutiert, mit überwiegend neutraler Stimmung an insgesamt zwei Tagen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Belvoir insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Belvoir-Aktie kurzfristig als überverkauft gilt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Belvoir eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.