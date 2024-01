Hier freut sich jeder Beiersdorf-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Dividendenrendite für Beiersdorf beträgt derzeit 0,57 Prozent in Bezug auf das Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,7 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Beiersdorf daher neutral.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Beiersdorf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 122,75 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 135,7 EUR weicht somit um +10,55 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Beiersdorf-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Beiersdorf-Aktie also gemischte Bewertungen, mit neutraler bis positiver Anleger-Stimmung, einer guten charttechnischen Bewertung, und einer negativen Diskussionsintensität.