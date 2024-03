Hier freut sich jeder BcePref J-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bce-Aktie beträgt derzeit 14,59 und liegt damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 41 in der Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Bereich Sentiment und Buzz ist zu beobachten, dass die Stimmung für Bce in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesen Gründen wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Bce ist neutral, wobei bisher 3 Bewertungen als "Gut", 7 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingegangen sind. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 54,55 CAD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 13,2 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der Branche der Diversifizierten Telekommunikationsdienste hat Bce in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 12,64 Prozent verzeichnet. Im Sektorvergleich hingegen lag die Aktie um 5,4 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Bce in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.