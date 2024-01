Hier freut sich jeder Bayer PK-Anleger!

Mit einer Dividendenrendite von 5,94 Prozent liegt Bayer 2,28 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Arzneimittel". Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" war die Rendite von Bayer mit -31,59 Prozent um mehr als 24 Prozent niedriger. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -7,67 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Bayer mit 23,91 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit hauptsächlich positiven Themen in Diskussion. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bayer in den letzten ein bis zwei Tagen gesprochen. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bayer-Aktie hat einen Wert von 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 22,74 im überverkauften Bereich, wodurch auch hier eine "Gut"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bayer.