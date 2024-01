Hier freut sich jeder Barrick Gold-Anleger!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Barrick Gold liegt bei 64,61, was als "Neutral" betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Barrick Gold beträgt das aktuelle KGV 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet betrachtet wird. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Barrick Gold von 21,03 CAD mit -7,72 Prozent Entfernung vom GD200 (22,79 CAD) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 22,83 CAD ein "Schlecht"-Signal auf. Unter dem Strich wird der Kurs der Barrick Gold-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung für Barrick Gold zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen. Im Schnitt entspricht dies einem "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 29,39 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Barrick Gold-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.