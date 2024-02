Hier freut sich jeder Bank of Shanghai-Anleger!

Der Aktienkurs der Bank of Shanghai hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 3,21 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Bank of Shanghai im Branchenvergleich um +8,23 Prozent outperformt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5 Prozent, und die Bank of Shanghai übertraf diesen Durchschnittswert um 16,44 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der Bank of Shanghai ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine spürbare Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung bei der Bank of Shanghai. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank of Shanghai für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) für Aktien, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf darstellt. Der RSI-Wert für die Bank of Shanghai liegt derzeit bei 41,82, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt einen Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung von "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,11 CNH für den Schlusskurs der Bank of Shanghai-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,49 CNH, was einer Abweichung von +6,22 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 6,18 CNH eine Abweichung von +5,02 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank of Shanghai daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.