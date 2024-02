Hier freut sich jeder Bank of Georgia-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank of Georgia zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 11,02, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Bank of Georgia-Aktie als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 5900 GBP weist auf ein Aufwärtspotenzial von 38,99 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und eine Beschäftigung mit den positiven Themen rund um die Bank of Georgia. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Bank of Georgia im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,3 Prozent erzielt, was 64,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie übertrifft auch die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" um 57,7 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.