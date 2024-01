Hier freut sich jeder Bank Of Ireland-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Bank Of Ireland liegt bei 26,56 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,23 und weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Finanzen" hat die Aktie der Bank Of Ireland im letzten Jahr eine Rendite von -5,48 Prozent erzielt, was 0,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,18 Prozent, wobei die Bank Of Ireland aktuell 2,3 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie der Bank Of Ireland haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer positiven Stimmung in den sozialen Medien geführt hat. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Ireland mit einem Wert von 6,1 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann und daher ein "Schlecht"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.