Hier freut sich jeder Balfour Beatty-Anleger!

Die Balfour Beatty hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 330,18 GBP erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 372 GBP liegt. Dies ergibt einen Abstand von +12,67 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 335,58 GBP, was einem Abstand von +10,85 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Balfour Beatty liegt bei 18,18, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 26 liegt, weist auf eine überverkaufte Situation hin und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite der Balfour Beatty liegt aktuell bei 3,08 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,26 liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,18 Prozent zur Branche "Bauwesen" und führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Balfour Beatty eine Rendite von -4,29 Prozent erzielt, was 5,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -0,52 Prozent, und die Balfour Beatty liegt aktuell 3,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.