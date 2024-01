Hier freut sich jeder Baic Motor-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Baic Motor bei 2,28 HKD liegt, was einer Entfernung von +7,55 Prozent vom GD200 (2,12 HKD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 2,29 HKD. Das bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,44 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Baic Motor-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baic Motor derzeit bei 3,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Baic Motor eingestellt waren. Die Diskussion war überwiegend von negativen Themen geprägt, ohne positive Gespräche zu verzeichnen. Daher erhält Baic Motor auf der Basis der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Baic Motor bei 8,03 %, was einen Mehrertrag von 2,95 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Automobilindustrie bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.