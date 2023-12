Hier freut sich jeder BVZ-Anleger!

Die Bvz-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, und zwar der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Bvz-Aktie beträgt 854,3 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 905 CHF liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +5,93 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs bei 888,3 CHF, was einer Abweichung von +1,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält die Bvz-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei 6,73 liegt. Dies ist 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" bewertet werden, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von 26,25 Prozent, was über 22 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Straße und Schiene"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 7,71 Prozent, liegt die Bvz-Aktie mit 18,55 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bvz-Aktie beträgt aktuell 40 für die letzten 7 Tage und 46,34 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine positive Bewertung der Bvz-Aktie, sowohl auf technischer als auch auf fundamentaler Ebene.