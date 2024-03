Hier freut sich jeder BASF-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Basf übertrifft die Branchenkonkurrenz um 29,25 Prozent in der Performance der letzten 12 Monate. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich. Der Sektor "Materialien" hatte eine mittlere Rendite von -12,65 Prozent im letzten Jahr, doch Basf lag 29,25 Prozent darüber.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Basf überwiegend negativ, doch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basf liegt derzeit bei 193,16 Euro, was 97 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 98 Euro. Dies führt zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis des KGV.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Basf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,22 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 51,88 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, wodurch die Basf-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Basf-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

