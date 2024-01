Hier freut sich jeder BAE Systems-Anleger!

Die Aktie des Unternehmens Bae hat in den letzten 200 Handelstagen einen Anstieg von 17,33 Prozent verzeichnet, was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages zeigt mit einer Abweichung von +9,47 Prozent ein positives Bild und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche verzeichnete die Bae-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,51 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen eine Outperformance von +57,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Bae mit 55,78 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen abgegeben, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat sind keine Updates bekannt, weshalb Bae auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Bae, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Zudem zeigen Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, die überwiegend in die "Gut"-Richtung zeigen, und führen daher ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium.

Insgesamt erhält Bae von der Redaktion in allen Kategorien eine "Gut"-Bewertung.