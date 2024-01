Hier freut sich jeder Aya Gold & Silver-Anleger!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen gab es jedoch vermehrt Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aya Gold & Silver. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion und somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aya Gold & Silver-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,84 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,91 CAD liegt somit deutlich darüber (Unterschied +12,1 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (9,15 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,31 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aya Gold & Silver-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating bei der einfachen Charttechnik.

Die Zunahme negativer Kommentare über Aya Gold & Silver in den sozialen Medien führte zu einer schlechten Stimmungslage bei den Marktteilnehmern und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aya Gold & Silver wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie von Aya Gold & Silver langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch auf kurzfristiger Basis ergaben qualifizierte Analysen 2 "Gut"- und 0 "Neutral"-Einstufungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 12,08 CAD, was einer Erwartung in Höhe von 21,93 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aya Gold & Silver-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aya Gold & Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aya Gold & Silver-Analyse.

Aya Gold & Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...