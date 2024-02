Hier freut sich jeder Axcelis-Anleger!

Der Aktienkurs von Axcelis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3873,95 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Axcelis in diesem Bereich eine Underperformance von -3863,65 Prozent verzeichnet. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 575,33 Prozent, und Axcelis lag 565,03 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Axcelis liegt bei 79,01, was bedeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird Axcelis als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,63 im Vergleich zum Branchen-KGV von 75,41. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Von Analysten wird die Axcelis-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (225 USD) deutet auf ein Aufwärtspotential von 92,67 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Axcelis daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.