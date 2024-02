Hier freut sich jeder AutoZone-Anleger!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Autozone-Aktie haben in den letzten Wochen für gemischte Bewertungen gesorgt. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurde im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt, was zu einer positiven Einschätzung im Branchenvergleich führt.

Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt positiv, wobei das Kursziel im Mittel eine erwartete Kursentwicklung von 5,88 Prozent aufzeigt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden.

Insgesamt lässt sich die Einschätzung zur Autozone-Aktie als neutral bis positiv zusammenfassen, wobei die langfristige Einstufung als "Gut" lautet.