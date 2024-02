Hier freut sich jeder Atoss Software-Anleger!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Atoss Software ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen für die Anleger von Interesse. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Atoss Software eine Rendite von 54,65 Prozent, was mehr als 52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Software" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,65 Prozent, wobei Atoss Software mit 48 Prozent erheblich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software liegt mit 73,25 unter dem Branchendurchschnitt von 74. Dieser vergleichsweise niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann, was zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die Dividendenrendite von Atoss Software beträgt aktuell 0,83 %, was 16,83 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Aktie von Atoss Software auf Basis des Anleger-Sentiments, der Branchenvergleiche und der fundamentalen Kriterien eine überwiegend positive Bewertung.