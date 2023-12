Hier freut sich jeder Atlas Pearls and Perfumes-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Atlas Pearls liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI der Atlas Pearls bei 30, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atlas Pearls bei 6,08, was unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent) der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Atlas Pearls in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 332,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +317,1 Prozent im Branchenvergleich für Atlas Pearls. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,65 Prozent, wobei Atlas Pearls 336,75 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde kaum eine Veränderung in den vergangenen Wochen für Atlas Pearls festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Atlas Pearls in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet wird.