Hier freut sich jeder Astrazeneca-Anleger!

Astrazeneca wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 9 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -98,79 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Astrazeneca-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird. Die Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven wird positiv bewertet, während die Anzahl der Beiträge neutral bewertet wird. Zusammengefasst erhält Astrazeneca in der Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.