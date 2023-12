Hier freut sich jeder Asm Internationalv Adr-Anleger!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Asm in den sozialen Medien. Die Stimmung der Marktteilnehmer war dementsprechend positiv, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Die Anzahl der Beiträge zu Asm deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht als gewöhnlich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asm liegt bei 46, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält Asm eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger spielt neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Asm liegt bei 22,2, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,75 und deutet darauf hin, dass Asm weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Asm für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.