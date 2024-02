Hier freut sich jeder Aperam PK-Anleger!

Die Aperam-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,23 EUR erzielt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 31 EUR, was einem Unterschied von +6,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 30,63 EUR, was einem Anstieg von +1,21 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt erhält Aperam eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" übertrifft Aperam mit einer Rendite von 97 Prozent die Branche um mehr als 97 Prozent. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Aperam mit 97 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Aperam ist insgesamt "Neutral". In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert, und in den vergangenen Tagen gab es weder stark positive noch negative Themen rund um Aperam.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Aperam momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Aperam daher im Bereich des RSI mit "Gut" bewertet.