Hier freut sich jeder Annexon Inc-Anleger!

Die Annexon-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 282,93 Prozent entspricht. Daher wird das Wertpapier insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überverkauft eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Die Werte liegen bei 3,12 Punkten bzw. 22,87 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Annexon ist überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Annexon-Aktie basierend auf diesen Faktoren mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.