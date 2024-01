Hier freut sich jeder Anhui Conch Cement-Anleger!

Die Anhui Conch Cement-Aktie unterlag in den letzten 200 Handelstagen einem Durchschnittsschlusskurs von 21,37 HKD, was einem Abweichen von -16,8 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 18,35 HKD, was einer Abweichung von -3,11 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Anhui Conch Cement-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergaben eine positive Bewertung, wodurch die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Anhui Conch Cement-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wird der RSI auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung zeigt sich positiv, was durch die vermehrten positiven Meinungen und Themen in den sozialen Medien bestätigt wird. Die Gesamtbewertung ergibt daher, dass die Aktie von Anhui Conch Cement als "Gut" einzustufen ist.