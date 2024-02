Hier freut sich jeder Angle-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Angle":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell wird die Aktie von Angle in den sozialen Medien diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Angle, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Angle bei 0,193 EUR und ist damit +7,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,63 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Angle-Aktie hat einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (58,37) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Angle.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Angle bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.