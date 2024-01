Hier freut sich jeder Andlauer Healthcare Gr-Anleger!

Die Andlauer Healthcare wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 43,12 CAD, während der Kurs der Aktie bei 41,14 CAD um -4,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 39,75 CAD, was einer Abweichung von +3,5 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Andlauer Healthcare beobachtet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Aktie wurde weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Andlauer Healthcare war überwiegend positiv, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Bewertungen der Analysten für die Andlauer Healthcare in den letzten 12 Monaten ergaben 3 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht", was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Die jüngsten Analysen führten ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 22,75 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 50,5 CAD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.