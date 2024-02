Hier freut sich jeder AnaptysBio-Anleger!

Die Analystenbewertung der Aktie von Anaptysbio ist auf langfristiger Basis als "Gut" einzustufen. Von insgesamt 18 Analysten waren 3 Bewertungen positiv, während keine neutral oder negativ ausfielen. Die Analyse zeigt, dass die Analysten im Schnitt ein Kursziel von 65 USD erwarten, was einer Erwartung von 155 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 25,49 USD.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Anaptysbio eine Rendite von -11,1 Prozent auf, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Anaptysbio mit 1,36 Prozent ebenfalls darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Anaptysbio im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,54 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie von Anaptysbio aktuell bei 96,55, was 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche (114) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.