Hier freut sich jeder Amkor-Anleger!

Der Aktienkurs von Amkor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,97 Prozent erzielt, was 1,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,02 Prozent liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite 23,52 Prozent, wobei Amkor derzeit 15,55 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,43 Euro für jeden Euro Gewinn von Amkor zahlt. Dies ist 75 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 69, weshalb die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

In den sozialen Medien häufen sich in den vergangenen Wochen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert von Amkor. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Analysten haben die Aktie von Amkor in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was eine langfristige Einstufung als "Gut" ergibt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 34 USD, während der letzte Schlusskurs bei 34,18 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von -0,53 Prozent ergibt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut".