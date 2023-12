Hier freut sich jeder Ameris-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Ameris als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ameris-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,79 und ein Wert für den RSI25 von 19,2. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ameris eingestellt waren. Es gab zehn Tage lang ausschließlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ameris daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Ameris beträgt derzeit 1,67 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,67 % für Handelsbanken. Mit einer Differenz von lediglich 137 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage positiv ausfallen. Die Abweichungen betragen +39,81 Prozent bzw. +22,91 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.