Hier freut sich jeder American Electric Power-Anleger!

In den letzten Wochen wurden bei American Electric Power wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird American Electric Power als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 16,29, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 129,75 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die American Electric Power derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 82,67 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 84,51 USD liegt, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 79,56 USD, was einer Abweichung von +6,22 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die American Electric Power-Aktie zeigt einen Wert von 2, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 36,11, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für American Electric Power.