Hier freut sich jeder Amara-Anleger!

Die Amara-Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,15 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,04 % im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit als niedriger einzustufen ist. Die Differenz von 1,89 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Amara-Aktie mit 0,6 SGD derzeit um +17,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +42,86 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amara-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 3,33, was darauf hinweist, dass Amara überverkauft ist, wodurch das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Amara haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung oder der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Amara daher für diese Stufe eine Gesamtbewertung als "Neutral".