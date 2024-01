Hier freut sich jeder Amag Austria Metall-Anleger!

Die Aktie der Amag Austria Metall weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,28 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent darstellt. Dies ergibt eine Differenz von +1 im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Amag Austria Metall derzeit bei 31,41 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 28,1 EUR liegt und somit einen Abstand von -10,54 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage auf einem Niveau von 27,49 EUR, was einer Differenz von +2,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Amag Austria Metall ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,19 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 18,97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Amag Austria Metall in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbrachte. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.