Hier freut sich jeder Altima-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Altima beträgt derzeit 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 49,4 im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" unter dem Durchschnitt (ca. 98 Prozent) liegt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird Altima daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Altima derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,3%. In der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt die Differenz -8, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger im letzten Monat weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Altima-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".