Hier freut sich jeder Align-Anleger!

Die Align-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 292,42 USD, während der aktuelle Kurs bei 308,77 USD liegt, was eine Abweichung von +5,59 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 267,7 USD unter dem aktuellen Kurs von 308,77 USD, was einer Abweichung von +15,34 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten haben der Align-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 402,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 30,36 Prozent bedeutet und somit auch eine "Gut"-Einstufung ergibt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Align in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Align-Aktie liegt bei 24,03, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie.