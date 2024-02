Hier freut sich jeder Alamos Gold-Anleger!

Alamos Gold wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 3 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 19,67 CAD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 27,37 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alamos Gold erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Alamos Gold beträgt derzeit 78,85 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Alamos Gold mit einer Rendite von 36,98 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 57,58 Prozent sehr gut ab, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Alamos Gold wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.