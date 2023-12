Hier freut sich jeder Air Liquide ADR-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Dividendenrendite von Air Liquide beträgt derzeit 1,99 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,18 Prozent für diese Aktie. Daher haben unsere Analysten eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik abgegeben.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie von Air Liquide im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,31 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent für das Segment "Materialien" und 17,31 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite von 0 Prozent für die Branche "Chemikalien". Deshalb bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lassen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktie von Air Liquide hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Air Liquide in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Air Liquide derzeit bei 161,8 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 177,46 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,68 Prozent aufgebaut hat, erhalten wir die Einstufung "Gut". Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt mit einem Niveau von 167,75 EUR und einer Differenz von +5,79 Prozent im "Gut"-Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse für Air Liquide.