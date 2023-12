Hier freut sich jeder Agricultural Bank of China-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Die Stimmung der Marktteilnehmer bezüglich der Agricultural Bank Of China war in den letzten Tagen vorwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors hat die Agricultural Bank Of China im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,61 Prozent erzielt, was 30,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Handelsbanken beträgt -6,89 Prozent, während die Agricultural Bank Of China derzeit 29,51 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Agricultural Bank Of China führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Agricultural Bank Of China liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit mit "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".