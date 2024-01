Hier freut sich jeder Advantest-Anleger!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Advantest als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Advantest-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,66, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 21,67, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Advantest eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Advantest daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Advantest von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Advantest für die vergangenen Monate ein gewöhnliches Maß an Diskussionsintensität, das sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt. Daher erhält Advantest für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Advantest insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Advantest bezogen auf das Kursniveau 0,79 Prozent und liegt mit 0,73 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,53) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Advantest daher als "Neutral".