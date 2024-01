Hier freut sich jeder Aclaris Therapeutics-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Aclaris Therapeutics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,57 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Aclaris Therapeutics weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat Aclaris Therapeutics im vergangenen Jahr eine Rendite von -93,33 Prozent erzielt, was 118,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 20,11 Prozent, und Aclaris Therapeutics liegt aktuell 113,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, in denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aclaris Therapeutics unterhalten. Als Resultat bewerten wir die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aclaris Therapeutics-Aktie sind alle 3 Einstufungen "Gut". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 36,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 3007,34 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist also "Gut". Zusammengefasst erhält Aclaris Therapeutics von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.